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«Аталанта» подпишет игрока олимпийской сборной Испании за € 20 млн — Романо

«Аталанта» подпишет игрока олимпийской сборной Испании за € 20 млн — Романо
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Правый защитник «Альмерии» и олимпийской сборной Испании Марк Пубиль перейдёт в «Аталанту» за € 20 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сделка завершена, итальянский клуб ожидает защитника на медицинском осмотре после финала ОИ-2024 в Париже, где Испания встретится с Францией. Сообщается, что помимо суммы трансфера в соглашение входят различные бонусы и процент от перепродажи испанского латераля.

В минувшем сезоне 21-летний Пубиль принял участие в 29 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 4 млн.

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