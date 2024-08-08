Мор: Джикии сложно опускаться на зарплату в три раза меньшую, чем в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о экс‑защитнике красно‑белых Георгии Джикия, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

«Не сомневаюсь, что Джикия ещё будет играть, у него полно сил. Он своё слово не сказал, ему нужна игровая практика. Джикия может играть на самом высоком уровне практически в любом клубе нашего чемпионата. Здесь вопрос финансовых условий. В «Спартаке» контракт был очень хороший, и в плане психологии очень сложно опускаться на зарплату в два, а то и три раза меньше. Когда кому‑то очень сильно будет нужно, Джикия в этот клуб перейдёт. Надеюсь, в российский», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.

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