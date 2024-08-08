Энцо Фернандес станет вице-капитаном «Челси» несмотря на участие в расистском скандале

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес станет одним из вице-капитанов «синих» в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, новый тренер «Челси» Энцо Мареска доверяет аргентинцу, несмотря на скандалы вокруг игрока. В товарищеском матче с «Реалом» (1:2) Фернандес даже получил капитанскую повязку после ухода на замену Риса Джеймса.

Напомним, во время празднования победы на Копе-2024 Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы». Сообщалось, что французские игроки «Челси» были очень возмущены поведением партнёра по команде. Клуб начал дисциплинарное расследование.

Ранее появлялась информация, что аргентинский футболист попросил прощения у одноклубников после того, как прибыл в США, где «синие» проводят предсезонный сбор.

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