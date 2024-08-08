Матвей Сафонов отреагировал на свой дебют в составе «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на свой дебют в составе парижского клуба. В товарищеском матче «ПСЖ» сыграл вничью со «Штурмом» (2:2). Сафонов пропустил два гола в первом тайме.

«Первые шаги сделаны», — написал Сафонов на своей странице в социальной сети.

«ПСЖ» объявил о переходе Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

В прошлом сезоне Сафонов провёл 30 матчей во всех турнирах за «Краснодар», в которых пропустил 27 голов и в 11 матчах отыграл «на ноль».

«ПСЖ» сыграл вничью с «Штурмом» в дебютном матче Сафонова