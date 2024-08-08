Энрике высказался о товарищеском матче «ПСЖ» со «Штурмом», в котором дебютировал Сафонов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о товарищеском матче со «Штурмом» (2:2).

«Это первые минуты матча с соперником, который уже начал свой чемпионат, и у нас много игроков играют свои первые минуты. Сегодня вечером было всего понемногу, хороших моментов, хороших действий, но понятно, что до обретения оптимальной формы ещё далеко.

Субботний матч? У нас будет одна и та же цель — вырасти физически, восстановить соревновательные навыки и иметь возможность тренироваться с игроками основного состава», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

В этой встрече в составе «ПСЖ» дебютировал российский голкипер Матвей Сафонов.

«ПСЖ» объявил о переходе Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года.

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