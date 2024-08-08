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Издание RMC Sport оценило дебют Матвея Сафонова в составе «ПСЖ»

Издание RMC Sport оценило дебют Матвея Сафонова в составе «ПСЖ»
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Французское издание RMC Sport отреагировало на дебют российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в составе парижского клуба. В товарищеском матче «ПСЖ» сыграл вничью со «Штурмом» (2:2). Сафонов пропустил два гола в первом тайме.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
2 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбайе – 10'     0:2 Солер – 12'     1:2 Камара – 15'     2:2 Китеишвили – 43'    

«Дебют Сафонова был сложным», — написал журналист RMC Sport Матье Идиар в статье, выпущенной французским изданием после матча.

«ПСЖ» объявил о переходе Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

В прошлом сезоне Сафонов провёл 30 матчей во всех турнирах за «Краснодар», в которых пропустил 27 голов и в 11 матчах отыграл «на ноль».

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