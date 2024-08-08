Корнаухов: Глушенков метеором ворвался в «Зенит» и встал как влитой

Бывший российский футболист Олег Корнаухов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Форвард забил восемь голов в четырёх матчах на старте нового сезона.

«В прошлом сезоне многие команды удачно играли с «Зенитом». Но сейчас они прекрасны, мощные, лёгкие. Форма у игроков шикарная, Глушенков метеором ворвался в команду и встал как влитой. Может, этого и не хватало клубу в прошлом сезоне: человека, который разгоняет скоростные атаки», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 25-летний Максим Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом. В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Динамо». Матч состоится 10 августа.

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