Названо время, когда Актюркоглу примет решение о возможном переходе в «Спартак»

Вингер турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу примет решение о возможном переходе в московский «Спартак» в течении 48 часов. Об этом сообщает Transfer Web в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Спартак» предложил Актюркоглу зарплату в три раза больше своей нынешней. Сообщается, что игрок взял время, чтобы обсудить вопрос трансфера в клуб РПЛ со своим окружением.

Ранее сообщалось, что красно-белые предлагают заработную плату в размере € 4 млн в год вместо требуемых € 4,5 млн, однако представители игрока не согласны на уступки в этом вопросе. Также «Спартак» не согласен с размером суммы выкупа.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

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