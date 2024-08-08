Жоан Лапорта лично занялся переговорами по трансферу Нико Уильямса — Sport.es

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отдал приоритет подписанию Нико Уильямса из «Атлетика» и лично возглавит переговоры с игроком после неудачи спортивного директора Деку. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, Лапорта начнёт переговоры с представителями Уильямса после того, как вернётся из США, где каталонская команда находилась в рамках предсезонных сборов.

Также Topskills Sports UK в социальной сети X (ранее Twitter) отмечает, что президент «Барселоны» уже обратился к компании, которая предоставит им € 80 млн для подписания Нико Уильямса.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Атлетиком» и «Барселоной» зашли в тупик. В баскском клубе убеждены в том, что Нико Уильямс примет решение остаться в клубе ещё на один сезон и готовы предложить ему контракт на улучшенных условиях. Сам игрок приступил к тренировкам с «Атлетиком» на неделю раньше и записал видеообращение к болельщикам клуба из Бильбао, где сказал, что с нетерпением ждёт начала сезона.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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