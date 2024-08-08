Мадридский «Реал» объявил о смерти бывшего игрока клуба

Официальный сайт мадридского «Реала» сообщил о смерти бывшего футболиста «сливочных» — Эдуардо «Чато» Гонсалеса. Экс-полузащитник ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Пресс-служба «Реала» выразила соболезнования родным и близким Гонсалеса и его товарищам по команде от лица клуба, его президента и совета директоров.

Эдуардо «Чато» Гонсалес выступал за мадридцев с 1966 по 1969 год, а также с 1970 по 1971 год и трижды стал в составе «Королевского клуба» чемпионом Испании.

После завершения карьеры действующего игрока в 1978 году бывший полузащитник Эдуардо Гонсалес стал тренером и в течение 24 лет руководил рядом испанских клубов, в число которых вошли «Райо Вальекано», «Реал Мурсия», «Хетафе» и «Кордова».