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Назван топ-10 клубов с максимальной выгодой от трансферов за последние 10 лет

Аналитический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футбольных клубов мира, получивших максимальную прибыль от продаж и покупок игроков за последние 10 лет.

Самым прибыльным клубом планеты по части трансферов на этом отрезке стала лиссабонская «Бенфика», которая заработала на рынке футболистов € 743 млн. Второе место занял амстердамский «Аякс», трансферная прибыль которого составила € 483 млн. Третьим стал австрийский «РБ Зальцбург», заработавший за десятилетие по итогам продаж и покупок игроков € 463 млн.

Полностью топ-10 самых прибыльных на трансферном рынке клубов за последние 10 лет выглядит так: