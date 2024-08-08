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Назван топ-10 клубов с максимальной выгодой от трансферов за последние 10 лет

Назван топ-10 клубов с максимальной выгодой от трансферов за последние 10 лет
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Аналитический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футбольных клубов мира, получивших максимальную прибыль от продаж и покупок игроков за последние 10 лет.

Самым прибыльным клубом планеты по части трансферов на этом отрезке стала лиссабонская «Бенфика», которая заработала на рынке футболистов € 743 млн. Второе место занял амстердамский «Аякс», трансферная прибыль которого составила € 483 млн. Третьим стал австрийский «РБ Зальцбург», заработавший за десятилетие по итогам продаж и покупок игроков € 463 млн.

Полностью топ-10 самых прибыльных на трансферном рынке клубов за последние 10 лет выглядит так:

  1. «Бенфика» - € 743 млн
  2. «Аякс» - € 483 млн
  3. «РБ Зальцбург» - € 463 млн
  4. «Лилль» - € 380 млн
  5. «Спортинг» - € 369 млн
  6. «Порту» - € 358 млн
  7. «Монако» - € 288 млн
  8. «Брага» - € 236 млн
  9. ПСВ - € 231 млн
  10. «Динамо» Загреб - € 231 млн
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