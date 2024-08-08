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Египет — Марокко, футбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Египет — Марокко, футбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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8 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской футбольный турнир. В матче за бронзовые медали сборная Египта сыграет со сборной Марокко.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
08 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Египет U23
Не начался
Марокко U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В полуфинале турнира Египет проиграл сборной Франции со счётом 1:3 (0:2 д. вр.), команда Марокко не смогла обыграть сборную Испании (1:2).

В финале Испания и Франция сыграют 9 августа на стадионе «Парк де Пренс» в 19:00 мск.

Футбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 9 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная Бразилии, которая в финале обыграла сборную Испании (2:1).

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