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Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер интересен «Вест Хэму»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер интересен «Вест Хэму»
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Защитник Киран Триппьер может перейти в «Вест Хэм» из «Ньюкасл», сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб может попробовать подписать 33-летнего защитника, если он будет доступен.

Также «Вест Хэм» может приобретать защитника Уан-Биссака («Манчестер Юнайтед») и Кайл Уокер-Питерс из «Саутгемптона», но договориться об их переходе не удалось, хотя оба футболиста по-прежнему высоко оцениваются.

В минувшем сезоне Триппьер сыграл 39 матчей, забил 1 гол и отдал 11 голевых передач.

Англичанин перешёл в «Ньюкаст» из мадридского «Атлетико» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 14 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Триппьера в € 10 млн.

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