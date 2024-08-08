Экс-игрок «Ливерпуля» раскритиковал Онана за слова про рискованную игру в новом сезоне

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дон Хатчинсон поделился мнением о словах голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

Ранее 28-летний камерунец заявил, что он будет много рисковать в своей игре в новом сезоне-2024/2025.

«Это просто нелепо. Какую выгоду вы получаете от этого, если вы Андре Онана? Если теперь центрфорвард, скажем, молодой и наивный футболист, потому что опытные игроки уже раскусили Андре ко второму сезону, будет прессинговать Андре и тот попробует сделать какой-либо трюк, этот форвард не купится. Он не бросится в сторону, а просто отберёт у Онана мяч.

Полагаю, тен Хаг сейчас думает: «Ты зачем, блин, это сказал?» Никакой пользы от этого, кроме уверенности в себе, игрок от такого заявления не получает, так что оно просто нелепое и жалкое», – приводит слова Хатчинсона ESPN.

Онана стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. За этот период голкипер принял участие в 51 матче во всех турнирах, 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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