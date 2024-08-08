Игроки «Саутгемптона» и «Лацио» устроили потасовку в товарищеской встрече

7 августа на стадионе «Сент-Мэри» в английском Саутгемптоне прошёл товарищеский матч между ФК «Саутгемптон» и римским «Лацио». Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.

На пятой минуте счёт открыл чилийский нападающий англичан Бен Бреретон Диас. На 32-й минуте аргентинский форвард итальянцев Валентин Кастельянос забил ответный гол.

В середине второго тайма на поле едва не произошла массовая драка. После грубого нарушения правил со стороны полузащитника «святых» Ши Чарльза на итальянском нападающем «Лацио» Маттиа Дзакканьи и взаимных претензий аргентинский хавбек «Саутгемптона» Карлос Алькарас вступил в перепалку с защитником римлян Алессио Романьоли, схватившим его за горло. К эпизоду подключились и другие игроки, разгоревшийся конфликт был остановлен официальными лицами матча.

По итогам эпизода Романьоли и Алькарас получили прямые красные карточки, дисциплинарных санкций в отношении других игроков не последовало.