Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Саутгемптона» и «Лацио» устроили потасовку в товарищеской встрече

Игроки «Саутгемптона» и «Лацио» устроили потасовку в товарищеской встрече
Аудио-версия:
Комментарии

7 августа на стадионе «Сент-Мэри» в английском Саутгемптоне прошёл товарищеский матч между ФК «Саутгемптон» и римским «Лацио». Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 21:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон, Англия
Окончен
1 : 1
Лацио
Рим, Италия
1:0 Бреретон Диас – 5'     1:1 Кастельянос – 32'    
Удаления: Алькарас – 61' / Романьоли – 61'

На пятой минуте счёт открыл чилийский нападающий англичан Бен Бреретон Диас. На 32-й минуте аргентинский форвард итальянцев Валентин Кастельянос забил ответный гол.

В середине второго тайма на поле едва не произошла массовая драка. После грубого нарушения правил со стороны полузащитника «святых» Ши Чарльза на итальянском нападающем «Лацио» Маттиа Дзакканьи и взаимных претензий аргентинский хавбек «Саутгемптона» Карлос Алькарас вступил в перепалку с защитником римлян Алессио Романьоли, схватившим его за горло. К эпизоду подключились и другие игроки, разгоревшийся конфликт был остановлен официальными лицами матча.

По итогам эпизода Романьоли и Алькарас получили прямые красные карточки, дисциплинарных санкций в отношении других игроков не последовало.

Материалы по теме
«Никогда не возьму его». В «Лацио» отреагировали на слухи об интересе к Хамесу Родригесу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android