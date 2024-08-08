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«Интер» проиграл «Аль-Иттихаду», Диаби оформил дубль

«Интер» проиграл «Аль-Иттихаду», Диаби оформил дубль
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7 августа на стадионе «Ю-Пауэр» в итальянской Монце прошёл товарищеский матч между миланским «Интером» и «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 21:30 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
0:1 Диаби – 25'     0:2 Диаби – 47'    

Дубль в составе «Аль-Иттихада» оформил французский нападающий Мусса Диаби, который открыл счёт на 25-й минуте и удвоил его вскоре после начала второго тайма.

За саудовский клуб в этой встрече сыграли французский нападающий Карим Бензема, который провёл полный матч, французский опорный полузащитник Н'Голо Канте (вышел на замену на 63-й минуте), бразильский полузащитник Фабиньо (провёл полный матч), сербский голкипер Предраг Райкович (провёл полный матч), итальянский центральный защитник Луис Фелипе (заменён на 28-й минуте из-за травмы).

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