«Интер» проиграл «Аль-Иттихаду», Диаби оформил дубль

7 августа на стадионе «Ю-Пауэр» в итальянской Монце прошёл товарищеский матч между миланским «Интером» и «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Дубль в составе «Аль-Иттихада» оформил французский нападающий Мусса Диаби, который открыл счёт на 25-й минуте и удвоил его вскоре после начала второго тайма.

За саудовский клуб в этой встрече сыграли французский нападающий Карим Бензема, который провёл полный матч, французский опорный полузащитник Н'Голо Канте (вышел на замену на 63-й минуте), бразильский полузащитник Фабиньо (провёл полный матч), сербский голкипер Предраг Райкович (провёл полный матч), итальянский центральный защитник Луис Фелипе (заменён на 28-й минуте из-за травмы).