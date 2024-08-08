Дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ», Надаль снялся с US Open — 2024. Главное к утру
Российский голкипер Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче со «Штурмом» (2:2), испанец Рафаэль Надаль снялся с теннисного турнира US Open — 2024, президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично занялся переговорами по трансферу вингера «Атлетик» Бильбао Нико Уильямса. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Матвей Сафонов отреагировал на свой дебют в составе «ПСЖ».
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- Жоан Лапорта лично занялся переговорами по трансферу Нико Уильямса — Sport.es.
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