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8 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпиды

Дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ», Надаль снялся с US Open — 2024. Главное к утру
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Российский голкипер Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче со «Штурмом» (2:2), испанец Рафаэль Надаль снялся с теннисного турнира US Open — 2024, президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично занялся переговорами по трансферу вингера «Атлетик» Бильбао Нико Уильямса. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Матвей Сафонов отреагировал на свой дебют в составе «ПСЖ».
  2. Рафаэль Надаль остановился в шаге от достижения Федерера на турнирах «Большого шлема».
  3. Жоан Лапорта лично занялся переговорами по трансферу Нико Уильямса — Sport.es.
  4. Трое россиян попали в рейтинг на звание лучшего голкипера НХЛ по версии официального сайта.
  5. «Спартак» согласовал трансфер футболиста «Галатасарая» — Кучук.
  6. МВД Дагестана начало проверку возможного отравления участницы турнира по шахматам.
  7. Златан Ибрагимович назвал тренера, который «уничтожал» его.
  8. Рафаэль Надаль завершит сезон без побед в матчах на ТБШ впервые с 2002 года.
  9. «Аталанта» подпишет игрока олимпийской сборной Испании за € 20 млн — Романо.
  10. Назван топ-10 клубов с максимальной выгодой от трансферов за последние 10 лет.
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