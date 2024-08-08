Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лотар Маттеус назвал фаворита чемпионата Германии в сезоне-2024/2025

Лотар Маттеус назвал фаворита чемпионата Германии в сезоне-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус ответил на вопрос, кто выиграет чемпионат Германии в сезоне-2024/2025.

«Байер» вступает в сезон фаворитом. Не только потому, что он непобежденный чемпион и победитель Кубка, но и потому, что у него есть явные преимущества в сравнении с «Баварией», «Боруссией» Дортмунд и другими клубами.
Алонсо тренирует команду уже два года. Состав сохранился и разумно усилился Терье, Гарсией, Белосьяном», – приводит слова Маттеуса Bild.

В прошлом сезоне-2023/2024 «Байер» стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча (90 очков). «Бавария» заняла третье место в Бундеслиге с 72 очками.

Также «Байер» выиграл Кубок России и вышел в финал Лиги Европы, где проиграл «Аталанте» (0:3).

Материалы по теме
Лондонский «Арсенал» разгромил «Байер» в контрольном предсезонном матче

Победители футбольных турниров 2024 года

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android