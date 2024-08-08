Лотар Маттеус назвал фаворита чемпионата Германии в сезоне-2024/2025

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус ответил на вопрос, кто выиграет чемпионат Германии в сезоне-2024/2025.

«Байер» вступает в сезон фаворитом. Не только потому, что он непобежденный чемпион и победитель Кубка, но и потому, что у него есть явные преимущества в сравнении с «Баварией», «Боруссией» Дортмунд и другими клубами.

Алонсо тренирует команду уже два года. Состав сохранился и разумно усилился Терье, Гарсией, Белосьяном», – приводит слова Маттеуса Bild.

В прошлом сезоне-2023/2024 «Байер» стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча (90 очков). «Бавария» заняла третье место в Бундеслиге с 72 очками.

Также «Байер» выиграл Кубок России и вышел в финал Лиги Европы, где проиграл «Аталанте» (0:3).

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