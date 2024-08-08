Полузащитник «Баварии» Сарагоса может отправиться в аренду в «Осасуну»

Полузащитник «Баварии» Брайан Сарагоса близок к переходу в «Осасуну», сообщает журналист Маркос Бенито.

По информации источника, 22-летний футболист отправится в испанский клуб на правах аренды. «Осасуна» готова взять на себя большую часть обязательств по зарплате игрока – в «Баварии» Сарагоса получает около € 4-5 млн в год.

Ранее сообщалось об интересе к Сарагосе со стороны «Валенсии», но позже клуб отказался от аренды футболиста.

Сарагоса перешёл в «Баварию» из «Гранады» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 12 млн.

В прошлом сезоне Сарагоса сыграл 28 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

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