Полузащитник «Баварии» Сарагоса может отправиться в аренду в «Осасуну»

Полузащитник «Баварии» Брайан Сарагоса близок к переходу в «Осасуну», сообщает журналист Маркос Бенито.
По информации источника, 22-летний футболист отправится в испанский клуб на правах аренды. «Осасуна» готова взять на себя большую часть обязательств по зарплате игрока – в «Баварии» Сарагоса получает около € 4-5 млн в год.
Ранее сообщалось об интересе к Сарагосе со стороны «Валенсии», но позже клуб отказался от аренды футболиста.
Сарагоса перешёл в «Баварию» из «Гранады» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 12 млн.
В прошлом сезоне Сарагоса сыграл 28 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.
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