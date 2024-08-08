Расписание матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 8 августа

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Сегодня, 8 августа, пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Расписание матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы 8 августа (время — московское):

20:00. «Трабзонспор» (Турция) – «Рапид» В (Австрия);

20:00. «Мольде» (Норвегия) – «Серкль Брюгге» (Бельгия);

20:00. КИ Клаксвик (Фарерские острова) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина);

21:00. «Кривбасс» (Украина) – «Виктория» Пльзень (Чехия);

21:00. «Риека» (Хорватия) – «Эльфсборг» (Швеция);

21:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Аякс» (Нидерланды);

21:00. «Партизан» (Сербия) – «Лугано» (Швейцария);

21:00. «Унио Эспортива Санта-Колома» (Андорра) – РФШ (Латвия);

21:15. «Целе» (Словения) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия);

21:45. «Динамо» Минск (Беларусь) – «Линкольн» (Гибралтар);

22:30. «Брага» (Португалия) – «Серветт» (Швейцария).

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.