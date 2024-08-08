Египет — Марокко: во сколько начало матча за 3-е место на Олимпиаде-2024, где смотреть

Сегодня, 8 августа, состоится матч за третье место футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся сборные Египта и Марокко. Команды будут играть на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В полуфинале олимпийского турнира сборная Египта проиграла Франции 1:3 (0:2 д. вр.), а команда Марокко уступила Испании (1:2).

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.