Новичок «Химок» Фаринья оценил дебютный матч за клуб с «Рубином»

Защитник подмосковных «Химок» Эдгардо Фаринья высказался о дебютном матче за команду. В субботу, 3 августа, в 3-м туре Российской Премьер-Лиги «Химки» на выезде встречались с «Рубином» и одержали победу со счётом 3:2. Эдгардо Фаринья отметился забитым мячом, сравняв счёт (2:2).

«Честно говоря, не думал о том, чтобы поразить чужие ворота. Концентрировался на своём дебюте, на том, чтобы помочь команде как защитник.

Часто ли забивал в предыдущих клубах? Поскольку я игрок обороны, голов на моём счету немного — один за панамский «Университарио» два года назад. Зато голевые передачи отдавал чаще», — приводит слова Фариньи официальный сайт подмосковного клуба.

«Химки» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала четыре очка за три матча.