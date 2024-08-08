Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Химок» Фаринья оценил дебютный матч за клуб с «Рубином»

Новичок «Химок» Фаринья оценил дебютный матч за клуб с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник подмосковных «Химок» Эдгардо Фаринья высказался о дебютном матче за команду. В субботу, 3 августа, в 3-м туре Российской Премьер-Лиги «Химки» на выезде встречались с «Рубином» и одержали победу со счётом 3:2. Эдгардо Фаринья отметился забитым мячом, сравняв счёт (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 3
Химки
Химки
1:0 Даку – 45+1'     1:1 Хосонов – 50'     2:1 Юкич – 65'     2:2 Фаринья – 67'     2:3 Вера – 85'    

«Честно говоря, не думал о том, чтобы поразить чужие ворота. Концентрировался на своём дебюте, на том, чтобы помочь команде как защитник.

Часто ли забивал в предыдущих клубах? Поскольку я игрок обороны, голов на моём счету немного — один за панамский «Университарио» два года назад. Зато голевые передачи отдавал чаще», — приводит слова Фариньи официальный сайт подмосковного клуба.

«Химки» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала четыре очка за три матча.

Материалы по теме
Огненный матч в Казани! «Рубин» и «Химки» забили пять мячей на двоих
Огненный матч в Казани! «Рубин» и «Химки» забили пять мячей на двоих
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android