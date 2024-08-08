Эктов — о переходе в «Пари НН»: хотелось сменить локацию, попытать удачу

Защитник Александр Эктов рассказал, почему принял решение сменить «Краснодар» на «Пари Нижний Новгород».

«Я давно разговаривал с «Краснодаром». Не секрет, что у меня было мало игровой практики. Я не к тому, что у меня здесь её будет предостаточно. Нужно всегда конкурировать. Тут хорошие футболисты и партнёры по команде. Какие были аргументы? Просто хотелось сменить локацию и команду, чтобы попытать удачу. Я многих ребят по команде знаю, это большой плюс в адаптации», — сказал Эктов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Эктова «Пари НН» объявил накануне, 7 августа. В стартовавшем сезоне-2024/2025 28-летний Александр Эктов провёл за «Краснодар» три матча во всех турнирах. Результативными действиями защитник не отметился. В сезоне-2023/2024 на его счету 18 игр. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс. «Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Саши Илича набрала три очка за три матча. В ближайшем туре чемпионата России нижегородцы сыграют с подмосковными «Химками». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде в пятницу, 9 августа. Начало игры — в 18:30 мск.