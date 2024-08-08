Игрок «Оренбурга» Башич: всегда был уверен в Воробьёве, он заслуженно ушёл в «Локомотив»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о переходе нападающего Дмитрия Воробьёва в московский «Локомотив».

«Уход Воробьёва — плохо для команды. Он был вице-капитаном команды, хорошо забивал и отдавал. Заслуженно ушёл в «Локомотив». Воробьёв — игрок для топ-команды.

В «Локо» он тоже хорошо играет, смотрел его игры. Я всегда был в нём уверен. Я и с самого начала думал, что в «Локомотиве» адаптация ему не потребуется», — сказал Башич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл три матча, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.