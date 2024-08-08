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Хавбек «Спартака» Барко: низкий рост помогает мне работать над другими важными качествами

Хавбек «Спартака» Барко: низкий рост помогает мне работать над другими важными качествами
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, как компенсирует свой низкий рост работой над силой и скоростью.

«У меня невысокий рост. Из-за этого мне приходится работать над физической подготовкой, силой и скоростью. Поэтому это помогает мне работать над другими важными качествами», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт». Сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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