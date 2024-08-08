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Защитник «Химок» Фаринья высказался о выступлении за сборную Панамы на Кубке Америки

Защитник «Химок» Фаринья высказался о выступлении за сборную Панамы на Кубке Америки
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Защитник подмосковных «Химок» и сборной Панамы Эдгардо Фаринья оценил выступление национальной команды на Кубке Америки 2024 года. Панама вышла из группы в 1/4 финала турнира, где проиграла сборной Колумбии со счётом 0:5.

«Как страна восприняла выступление? Очень позитивно. Было нелегко добиться такого результата, но панамцы нами восхитились. Выход из группы на «Копа Америка» превзошёл всеобщие ожидания, особенно с учётом того, что в личной встрече удалось превзойти по всем показателям и победить сильную сборную США. Кроме того, мы обыграли боливийцев 3:1. Уступили лишь будущему полуфиналисту Уругваю и финалисту — сборной Колумбии. Я сыграл во всех матчах и остался доволен собой», — приводит слова Фариньи официальный сайт «Химок».

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