Кокорин вступил в перепалку с женой Соболева в соцсетях

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вступил в перепалку с Еленой Соболевой (женой Александра Соболева из «Спартака») в соцсетях. Девушка подколола футболиста, на что получила равнозначный ответ. Данный «обмен любезностями» прошёл в полушутливой форме.

Жена Соболева под публикацией Кокорина из отпуска написала: «Что-нибудь новое можно выложить? Уже неинтересно на твой отдых смотреть».

Кокорин ответил: «Елена, в вашей ленте я тоже не видел, как вы, например, сына читать или считать учите. Одни машины, сумки. Не будьте как все. Спасибо».

Фото: Скриншот из соцсетей

Интересно, что сам нападающий московского «Спартака» Александр Соболев позже также вмешался в эту дискуссию и ответил на комментарий Кокорина смеющимися эмодзи.