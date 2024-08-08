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В «Атланте» рассказали, когда Миранчук приступит к тренировкам

В «Атланте» рассказали, когда Миранчук приступит к тренировкам
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Полузащитник Алексей Миранчук приступит к тренировкам в клубе «Атланта Юнайтед» на следующей неделе.

«Мы по-прежнему в процессе оформления разрешения на работу для Алексея. Ожидаем, что он приступит к тренировкам с командой на следующей неделе», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Атланты» «РИА Новости Спорт».

Напомним, 30 июля «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов). Ранее в своей профессиональной карьере футболиста Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».

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