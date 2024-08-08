Новичок «Химок» Фаринья сравнил чемпионаты России и Гватемалы

Защитник подмосковных «Химок» Эдгардо Фаринья высказался о различиях в чемпионатах России и Гватемалы.

«Они разные по формуле, во-первых. В Гватемале есть «апертура» и «клаусура», две части турнира, в каждой выявляется свой чемпион. Во-вторых, уровень футбола абсолютно разный. В России, как я успел понять, он гораздо серьёзнее. К тому же в Гватемале проблемы с инфраструктурой, не хватает полей и стадионов. Сравнивать с тем, что я увидел в России, бессмысленно, здесь ситуация на порядок лучше.

Что успел повидать в Подмосковье? Вообще-то Россия удивила, ожидания разошлись с реальностью. Красивая страна, на улицах чисто и зелено. Хотя я толком ещё нигде не был, кроме базы и тренировочного поля, первые впечатления очень приятные», — приводит слова Фариньи официальный сайт «Химок».