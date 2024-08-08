«Локомотив» объявил о переходе футболистки молодёжной сборной России

Капитан молодёжной сборной России Владислава Буткевич перешла из «Краснодара» в московский «Локомотив». Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.

Отмечается, что соглашение с защитницей рассчитано до 2027 года.

«Буткевич — выпускница академии ФК «Краснодар». За главную команду чёрно-зелёных она дебютировала в марте 2022 года и в общей сложности провела в её составе 32 матча, забила два мяча.

Владислава стабильно вызывается в молодёжную сборную России. Кроме того, в её активе два матча за национальную команду.

Добро пожаловать в «Локомотив», Влада! Рады принять тебя в нашу красно-зелёную семью», — написано в заявлении клуба.

«Мне близок по стилю футбол «Локомотива», он открытый, атакующий, как и в «Краснодаре». Видела практически все матчи «Локо» в последнее время. Знаю, что это единственная команда, которая завоевала все три трофея за сезон. Надеюсь, удастся повторить такое достижение, ведь это топ-клуб, ставящий большие задачи», — сказала Буткевич.