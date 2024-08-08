В «Химках» рассказали о переговорах с Дзюбой и Джикией

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов высказался о переговорах по поводу возможного подписания защитника Георгия Джикии и нападающего Артёма Дзюбы. По словам функционера, переговоры между сторонами действительно есть, но до конкретики они пока не дошли.

«Не могу сказать, что переговоры завершились или были в продвинутой стадии. Но коммуникация была. Это высококлассные футболисты.

Джикия — опытный игрок. Любой шаг, который он сейчас сделает, будет для него правильным. Желаю ему удачи. По Артёму ситуация такая же: есть переговоры, но нет конкретики», — приводит слова Анара Мамедова интернет-портал Legalbet.

Напомним, Дзюба и Джикия находятся в статусе свободных агентов. Артём по истечении срока контракта покинул «Локомотив», а Георгий ушёл из «Спартака».