Ларин: Глушенков готов играть в «Барселоне»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

— Какой европейский чемпионат лучше всего подошёл бы Глушенкову?

— Испанский. Его стиль игры лучше всего подходит этому чемпионату.

— Какого уровня клуб способен усилить Глушенков?

— Условную «Жирону». Я считаю, что он готов играть и в «Барселоне», я говорю это ещё с 2019 года. Но если сейчас «Барселона» не захочет купить такого футболиста, то пусть пока Максим поиграет за «Жирону», — приводит слова Ларина «Матч ТВ».

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.