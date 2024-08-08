«Манчестер Сити» презентовал выездную форму на новый сезон

Английский «Манчестер Сити» на официальном сайте представил новую выездную форму, в которой футболисты будут выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

«В честь 25-й годовщины одного из самых знаковых моментов в истории клуба этот комплект отдаёт дань уважения форме, которая была надета во время незабываемого камбэка 30 мая 1999 года, когда «Сити» драматичным образом одержал победу над «Джиллингемом» в финале плей-офф второго дивизиона.

История «Сити» богата моментами упорства и стойкости, и финал плей-офф 1999 года является свидетельством этого духа. Уступая с разницей в два мяча, «Сити» в итоге одержал победу по пенальти после того, как Пол Диков на 95-й минуте драматично сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время», — написано в заявлении клуба.