Первый тренер Головина — о капитанстве в «Монако»: Саша с детства мог сплотить команду

Российский специалист Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о роли капитана для футболиста во французском клубе.

«Радует, что Александр стал капитаном «Монако», просто так не дают повязку, значит, заслужил. Можно в клубе провести бесконечное количество времени и не заслужить уважение и доверие. Считаю, что он стал капитаном из-за лидерских качеств.

Сейчас я за ним наблюдаю из СМИ, мы редко встречаемся. Но он и с детства отличался этими качествами. Мог сплотить ребят вокруг себя и пользовался большим уважением, им пользуется и сейчас. Он не зазнался, какой был Саня, таким и остался», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.