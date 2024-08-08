Шавло: игра Барко напомнила болельщикам «Спартак» 80-х и 90-х, ностальгия давно живёт

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о новичке московского клуба Эсекьеле Барко. Функционер высоко оценил способности аргентинского футболиста. По мнению Шавло, игра Барко напомнила болельщикам «Спартак» образца 1980-х и 1990-х годов, когда красно-белые были доминирующим клубом в стране.

«Действительно много разговоров идёт относительно Барко, и это закономерно. Он достойный игрок. Да, кто-то считает, что пока, мол, ему рано давать полноценную характеристику, надо посмотреть в других матчах, с более сильными соперниками… Я скажу так: классного игрока видно сразу. То, что он делает, как работает с мячом, как начинает атаки, как завершает.

Впереди сейчас у «Спартака» с его приходом всё закрутилось. Он всё-таки напомнил болельщикам тот «Спартак» 80-х, 90-х годов, с короткими передачами, стенками, которые проходили, и всё это завершалось голами. Обыгрывали соперника, наносили точные удары. Наши болельщики привыкли это видеть, и именно такой игры впереди не хватало. Ностальгия давно живёт по такой игре», — приводит слова Шавло Bobsoccer.