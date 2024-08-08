Глушаков: Артига переживает за игроков «Химок» и хочет поставить свой стиль

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о главном тренере подмосковной команды Франке Артиге.

«Артига — хороший специалист, с опытом. Он и в «Родине» хорошо поработал, они показывали очень хороший результат. Видно, что, повторюсь, у него есть опыт, он переживает за нас и хочет поставить свой стиль игры. Для него РПЛ в новинку, и он ещё только анализирует, тактически правильно пытается подойти к любому сопернику», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Химки» играли с «Рубином». Команды встречались на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). Гости одержали победу со счётом 3:2. На 45-й минуте матча «Рубин» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Мирлинд Даку. На 50-й минуте капитан «Химок» Хетаг Хосонов сравнял счёт, пробив из-за пределов штрафной. На 65-й минуте Александар Юкич с передачи Даку вновь вывел хозяев вперёд. На 67-й минуте панамский защитник Эдгардо Фаринья забил второй мяч «Химок», сделав счёт 2:2. На 84-й минуте аргентинец Лукас Вера реализовал 11-метровый удар и принёс подмосковной команде победу.