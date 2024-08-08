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«Ньюкасл» сообщил о трансфере нападающего Осулы

«Ньюкасл» сообщил о трансфере нападающего Осулы
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«Ньюкасл Юнайтед» завершил сделку по переходу нападающего Уильяма Осулы из «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«В прошлом сезоне 21-летний форвард провёл 21 матч в Премьер-лиге, а также пять раз выступал за сборную Дании в возрасте до 21 года, в том числе этим летом, когда он забил гол в ворота Норвегии», — написано в заявлении клуба.

«Я очень рад быть здесь. Это большой и великолепнейший клуб, поэтому я очень рад возможности присоединиться к «Ньюкасл Юнайтед». Это отличная возможность, и, как только я услышал об интересе «Ньюкасла», я понял, что должен воспользоваться шансом присоединиться к этому клубу, если он представится. Это произошло, и я действительно счастлив быть здесь», — сказал Осула.

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