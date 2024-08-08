Главный тренер «Химок»: я привык работать с такими игроками, как Хави и Иньеста

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался об отношениях с футболистами внутри коллектива. По его словам, у него нет проблем в общении с опытными игроками, ведь во времена работы в «Барселоне» он руководил футболистами с мировым именем.

«Понимаю, что у нас есть игроки с большим опытом на поле, но для меня это не является чем-то экстраординарным. Я уже привык работать с такими игроками, как Хави и Иньеста в «Барселоне», поэтому у меня нет никаких проблем с раздевалкой.

Не боюсь ли вступать в диалоге на повышенных тонах с футболистами? Конечно же, нет! У этих ребят есть опыт общения с другими тренерами, поэтому мы понимаем друг друга с полуслова. Тем более эти игроки участвуют в воспитании подрастающего поколения, объясняют что-то младшим. Наше взаимодействие идёт только на пользу», — приводит слова Артиги Legalbet.