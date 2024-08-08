Никита Хайкин вышел на третье место среди россиян по числу матчей в еврокубках

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин принял участие в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Ягеллонией» (1:0). Для 29-летнего футболиста эта игра стала 48-й в еврокубках. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с Дмитрием Аленичевым и вышел на третье место среди всех россиян. Об этом сообщает телеграм-канал «100 бомбардиров».

Все матчи в еврокубках Хайкин провёл в составе норвежского клуба начиная с августа 2020 года. Аленичеву для достижения этой цифры потребовалось шесть лет, он играл в турнирах за «Рому», «Перуджу» и «Порту».

49 матчей в еврокубках провёл действующий главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин («Валенсия», «Сельта», «Реал Сосьедад»). Лидером по этому показателю среди российских игроков является Александр Мостовой, у которого 50 матчей в еврокубках («Бенфика», «Страсбург», «Сельта»). В топ-5 входит и Евгений Постников (39).

У Александра Головина, выступающего за «Монако», 24 матча в еврокубках.