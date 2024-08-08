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Вратарь «Крыльев» Песьяков: нужно начать работать и спрашивать каждому с себя

Вратарь «Крыльев» Песьяков: нужно начать работать и спрашивать каждому с себя
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Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился ожиданиями от предстоящих матчей в рамках Российской Премьер-Лиги.

— Впереди отрезок из матчей с «Факелом», «Пари НН» и «Динамо» Махачкала, где, как кажется, «Крылья» должны брать девять из девяти.
— В той форме, в которой мы находимся, нет такой уверенности. Поэтому нужно каждому начать работать, спрашивать с себя. Может быть, что-то и наберём, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Крылья Советов» заработали 0 очков и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата. Песьяков присоединился к «Крыльям» этим летом.

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