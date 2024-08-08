«Интер» представил новую выездную форму

Итальянский «Интер» на официальном сайте презентовал новый выездной комплект игровой формы на сезон-2024/2025.

Фото: ФК «Интер»

«Форма для выездов подчёркивает связь между архитектурой и модой Милана. «Интер» и Nike представляют футболку для выездов сезона-2024/2025, которая отдаёт дань уважения миланской архитектуре и её переосмыслению в мире моды.

В новом выездном комплекте сочетаются цвета городской архитектуры и утончённая элегантность высокой моды Милана. Серая палитра, используемая стилистами с 1970-х годов и теперь присутствующая в комплекте, вдохновлена готической и индустриальной эстетикой Милана, которая на протяжении многих лет использовалась в качестве фона для новых коллекций миланской моды», — написано в заявлении клуба.