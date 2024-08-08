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Хавбек «Челси» Галлахер пройдёт медосмотр перед переходом в «Атлетико»

Хавбек «Челси» Галлахер пройдёт медосмотр перед переходом в «Атлетико»
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Сегодня, 8 августа, футболист лондонского «Челси» Конор Галлахер пройдёт медобследование перед переходом в мадридский «Атлетико», сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее появилась информация, что «Челси» и «Атлетико» согласовали трансфер Галлахера за € 40 млн. Игрок сборной Англии подпишет пятилетний контракт с испанским клубом. В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги 24-летний Конор Галлахер провёл 37 матчей, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач.

Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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