Бурлак: «Спартак» выглядит куражно и точно претендует на место в тройке лидеров РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак оценил старт «Спартака» в сезоне-2024/2025. По его словам, красно-белые приятно удивляют и точно смогут претендовать на борьбу за призовые места в Российской Премьер-Лиге.

«Спартак» приятно удивляет. Команда выглядит куражно, с Барко тоже попали в точку. Неожиданно, но «Спартак» точно претендует на тройку. Если приобретут центрального защитника, то точно навяжут конкуренцию остальным.

Отстранение Соболева — болезненный момент для многих. Видимо, Саша попал в очень плохую ситуацию. Как будто он не нужен «Зениту» с такой игрой, а в «Спартак» ему будет очень тяжело вернуться. Желаю Александру терпения и завершения этой ситуации», — приводит слова Тараса Бурлака Metaratings.

Напомним, в трёх стартовых турах РПЛ «Спартак» набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице.