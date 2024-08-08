«Монако» представил третий комплект игровой формы на сезон-2024/2025

Французский «Монако» на официальном сайте презентовал новый резервный комплект игровой формы для сезона-2024/2025.

Фото: ФК «Монако»

«ФК «Монако» и Kappa рады представить новую третью форму, которую игроки будут носить в сезоне-2024/2025, приуроченном к столетнему юбилею клуба.

После чествования престижной истории клуба, отданной домашней футболкой, а затем подчеркивания наследия княжества через выездную футболку, новая третья форма напоминает футуристические и инновационные архитектурные проекты, которые меняют городской ландшафт Монако и будущее», — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Франции «Монако» стал серебряным призёром. Команда набрала 67 очков за 34 игры. Чемпионом страны стал «Пари Сен-Жермен» (76).