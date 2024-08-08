Мамаев: Газзаев — отличный тренер, который показывал суперрезультат

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Павел Мамаев поздравил экс-тренера армейцев Валерия Газзаева с днём рождения. Вчера, 7 августа, Газзаев отпраздновал своё 70-летие. Мамаев высоко оценил вклад специалиста в развитие российского футбола.

«Он однозначно сыграл большую роль в моём развитии и в переходе в большой футбол высокого уровня. Я сыграл в Лиге чемпионов и попал в сборную благодаря тому, что он пригласил меня в ЦСКА. Хочу поздравить его с днём рождения, пожелать ему долгих лет жизни и здоровья! Желаю, чтобы его окружали счастливые близкие люди. Если будут счастливы они, то будет счастлив и он. Хочу передать слова благодарности и пожелать всего наилучшего!

Газзаев — отличный тренер. Больше даже ничего сказать не могу. Отличный тренер, который показывал суперрезультат. Он принёс нашей стране первый Кубок УЕФА. Валерий Георгиевич давал результат на всех уровнях», — приводит слова Мамаева Metaratings.