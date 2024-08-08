Ориньо: могут ли «Химки» выиграть и чемпионат, и Кубок России? Возможно всё

Бразильский защитник «Химок» Ориньо ответил на вопрос, способна ли подмосковная команда выиграть и чемпионат, и Фонбет Кубок России.

«Могут ли «Химки» выиграть и чемпионат, и Кубок России? Возможно, конечно, всё — для этого нужно очень усердно работать. Мы уже доказали, что способны побеждать. Сделали шаг вперёд, дальше, чтобы выигрывать, нужно хорошенько поработать, будем стараться», — приводит слова Ориньо «РБ Спорт».

Напомним, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Химки» играли с «Рубином». Команды встречались на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). Гости одержали победу со счётом 3:2. На 45-й минуте матча «Рубин» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Мирлинд Даку. На 50-й минуте капитан «Химок» Хетаг Хосонов сравнял счёт, пробив из-за пределов штрафной. На 65-й минуте Александар Юкич с передачи Даку вновь вывел хозяев вперёд. На 67-й минуте панамский защитник Эдгардо Фаринья забил второй мяч «Химок», сделав счёт 2:2. На 84-й минуте аргентинец Лукас Вера реализовал 11-метровый удар и принёс подмосковной команде победу.