У форварда московского «Динамо» Тюкавина родилась дочь

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал отцом. Об этом сообщила пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Динамо» Москва

«Костя Тюкавин стал отцом. В семье Тюкавиных пополнение — у Кости и Алёны родилась дочь Теона. Поздравляем и желаем расти здоровыми и счастливыми», — написано в сообщении.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл три матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за три матча. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (9).