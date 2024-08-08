Бурлак: и без победы над «Ростовом» было ясно, что «Зенит» — фаворит в борьбе за золото

Бывший защитник «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» на старте сезона-2024/2025.

– «Зенит» прошёлся катком по «Ростову». В этом сезоне кто-то сможет навязать конкуренцию Петербургу?

— И так было понятно, что «Зенит» – фаворит в борьбе за золото. К тому же команда мощно усилилась в межсезонье. Максим Глушенков – просто топ! Я играл с ним за «Крылья Советов», так что говорю об этом уверенно. На дистанции у «Зенита» ещё будут просадки и травмы, но всё равно это основной претендент на титул. Я шутил с отцом, что теперь цель «Зенита» – забивать по четыре за тайм, а не за матч, — приводит слова Бурлака Metaratings.

Напомним, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Динамо». Встреча пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также имеет в своём активе девять очков и идёт вторым. В прошлом сезоне команды четыре раза встречались между собой. В тех матчах трижды победили бело-голубые, а «Зенит» выиграл лишь однажды.