В «Пари НН» назвали сроки возвращения Мамаду Майга на поле

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о восстановлении полузащитника Мамаду Майга после травмы.

«Восстановление Мамаду идёт штатно. Понятно, что у него была серьёзная травма, от которой невозможно восстановиться за короткий период. Он уже тренируется в реабилитационной группе, курсом к этому идёт программа. Мы ожидаем, что к общей группе он присоединится в конце сентября — начале октября. Соответственно, на поле он выйдет ближе к концу этого года либо в начале второй части сезона в следующем году», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Саши Илича набрала три очка за три матча. В ближайшем туре чемпионата России нижегородцы сыграют с подмосковными «Химками». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде в пятницу, 9 августа. Начало игры — в 18:30 мск.