Вратарь «Химок» Никита Кокарев назвал минусы формата Кубка России

Вратарь «Химок» Никита Кокарев высказался о новом формате Кубка России. Напомним, с прошлого сезона кубковое соревнование проходит по двум сеткам — верхней (Путь РПЛ) и нижней (Путь регионов).

«Я считаю, что формат Кубка России идёт в плюс клубам РПЛ, потому что играется большее количество матчей и ребята, которые находятся в обойме, но не получают время в РПЛ, могут себя проявить.

Но для низших лиг такой формат Кубка — не очень хорошо. Потому что раньше условный «Краснодар» встречался с «Кубанью» или другими командами на юге страны. То есть большая команда могла приехать к маленьким. Сейчас такой возможности у всех нет. Нужно пройти определённое количество стадий, чтобы сыграть с топ-соперником», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.